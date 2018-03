Seborga, “Nessun volontario per spalare la neve: ci hanno donato del sale e abbiamo ringraziato, perché questa polemica?”

Seborga. “Nessuno ha citato la signora Virginia come una volontaria che ha spalato la neve, l’abbiamo solo ringraziata per averci donato dei pacchi di sale da spargere nella via, visto che era pericolosa”. Lo ha dichiarato Emanuela Rebaudengo, moglie di Flavio Gorni, in merito alle dichiarazioni rilasciate ieri da due residenti dell’antico principato. “La strada l’ha spalata tutta Flavio”, ha aggiunto, “E in tanti lo hanno anche ringraziato. Alla signora avevamo chiesto solo del sale, visto che il Comune, che era stato interpellato nei giorni antecedenti alla nevicata, non lo aveva fornito come invece richiesto. Per noi che abbiamo sempre fatto volontariato è stata una sorta di collaborazione: lei ci ha dato il sale e l’abbiamo ringraziata, Flavio ha spalato la strada e lei ha ringraziato lui. Tutto qui”.