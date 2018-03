Scomparsa don Secondo, il ricordo di Spes Ventimiglia

Ventimiglia. “Con viva tristezza abbiamo appreso della prematura scomparsa di don Secondo Pittavino, parroco di Pigna. A nome dei ragazzi, dei genitori e del direttivo della Spes, intendo abbracciare con affetto i familiari di don Secondo e tutta la comunità pignasca che perde un pastore attento e discreto”. Inizia così il messaggio di cordoglio di Matteo Lupi, presidente della Spes onlus di Ventimiglia, per la scomparsa di don Secondo Pittavino, il parroco di S. Michele Arcangelo di Pigna don Secondo Pittavino, conosciutissimo anche nella frazione ventimigliese di Latte dove per anni era stato pastore.

“Da sempre l’Amministrazione, il Consiglio parrocchiale di Pigna – prosegue Lupi –, le associazioni e gli alpini, in particolare, hanno dimostrato attenzione verso l’opera sociale svolta in Valle dalla nostra associazione per le persone disabili”.

“In questa mesta occasione ricordo con velata malinconia, le parole di stima spese da don Secondo verso l’azione dei nostri volontari ed il ruolo centrale dei genitori nell’educazione dei loro figli. Le sue omelie hanno sempre saputo trasmettere un messaggio di speranza, stimolandoci tutti all’impegno verso il servizio gratuito a favore di chi maggiormente soffre”, conclude il presidente della Spes intemelia.