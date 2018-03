Scomparsa della partigiana Anna Bonfante, il cordoglio della CGIL Imperia

Imperia. La Camera del Lavoro di Imperia partecipa con profondo dolore al lutto per la dipartita di Anna Bonfante, sorella di Silvio Bonfante “Cion”, medaglia d’oro della Resistenza della nostra provincia.

“Figure come quella di Anna Bonfante ci lasciano fisicamente ma restano nei nostri cuori e nelle nostre menti. E’ nostro dovere affinché il loro sacrificio durante la Resistenza e l’esempio dato durante tutta la loro vita, non siano vani non solo ricordarle ma renderle attuali. I valori per i quali hanno combattuto sono quanto mai attuali e la memoria non serve soltanto per commemorare ma per costruire un futuro migliore e più giusto. Ciao Anna e grazie!” - dice la Camera del Lavoro di Imperia.