“SanremoInFiore” protagonista di Linea Verde su Rai 1

Sanremo. Il Corso Fiorito sarà protagonista di Linea Verde su Rai 1 domenica 25 marzo. Per la prima volta nella storia di “Sanremo in Fiore” la trasmissione non è andata in onda il giorno stesso a causa dei disagi causati dalla pioggia. Il sindaco Alberto Biancheri è stato costretto a rimandare di qualche ora la sfilata dei carri, posticipandola al pomeriggio. La Rai però non ha gettato la spugna: si è impegnata a riprendere il Corso Fiorito svoltosi domenica 11 marzo per poi trasmetterlo in differita sulla rubrica dedicata di Linea Verde. Potremo quindi goderci dal divano il “Replay” della manifestazione a distanza di due settimane.