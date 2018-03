Sanremo. Il quartiere del Borgo presa mira dai topi d’appartamento. E’ successo la settimana scorsa, nel periodo del week end. Le zone interessate sembrano essere quelle di via Galileo Galilei-Borgo Opaco sopra le scuole e Borgo Tinasso. I casi denunciati alla polizia (che sta indagando) sono almeno due.

Il primo furto è avvenuto in una villa relativamente isolata, dove i ladri sono entrati dalla finestra, per poi mettere a soqquadro l’abitazione trafugando, sembra, della bigiotteria. Nel secondo episodio è stato un appartamento ad essere preso di mira, ma non si conosce ancora l’entità del maltolto.

Ignoti, per ora, gli autori delle ruberie. Ma su Facebook, un utente residente nella zona in questione, ha recentemente messo un post a riguardo, che incolpa dei furti due uomini, di altezza media, longilinei e di carnagione chiara.