Sanremo, spacciatore di eroina arrestato dai carabinieri

Sanremo. Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri della locale Compagnia. Nella giornata di ieri, i militari del Nucleo Operativo hanno tratto in arresto in flagranza M.R., tunisino classe 92, regolarmente domiciliato in città, con diversi precedenti.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di sei grammi di eroina occultati dentro un pacchetto di sigarette, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Alla vista dei carabinieri, aveva anche tentato invano di disfarsi dello stupefacente gettandolo dalla finestra non avvedendosi della presenza di ulteriori militari all’esterno della propria abitazione. L’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo nella giornata di domani.