Sanremo, si scalda il clima per il match Sanremese VS Ponsacco: chiusa l’Aurelia davanti al Comunale

Sanremo. Un tratto di Aurelia è stato chiuso al traffico in località San Martino, nei pressi dello stadio Comunale dove è atteso il fischio d’inizio per il match che vede la Sanremese affrontare il Ponsacco.

Che il clima fosse particolarmente “caldo” lo si sapeva già, visto che nei giorni scorsi era comparso uno striscione su un sovrappasso matuziano che invitava i tifosi a non perdersi la partita. “Domenica non mancare, vieni con noi in gradinata”: questo l’appello lanciato dalla Gradinata Nord Sanremo per contrastare l’arrivo nella “Città dei Fiori” di oltre trecento tifosi della squadra avversaria, il toscano Ponsacco.

Prima della partita, un gruppo di tifosi ponsacchini ha invaso la carreggiata dell’Aurelia, nei pressi del Comunale.