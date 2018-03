Sanremo. Si è conclusa con una grande partecipazione di pubblico la seconda edizione di “Villa Ormond in Fiore, lo straordinario “contenitore” che ha proposto, da venerdì a domenica, tre importanti iniziative: Floranga, la mostra floreale nei saloni di Villa Ormond; il Concorso internazionale di decorazione floreale presso la Palazzina Prediali e le varie fasi di allestimento del Carro Fiorito di Sanremo nella tensostruttura adiacente la Palazzina d’Inverno, nella parte bassa del parco.

“Sanremo città europea dello sport” era il tema del Concorso di decorazione floreale, organizzato da Enrico Barla, per la prima volta a carattere internazionale, a cui hanno partecipato 50 partecipanti di cui 6 dalla vicina Francia. Sei le categorie di competizione: vela e canottaggio; automobilismo-rally; ciclismo; equitazione; golf; tennis. Quella più interessante sicuramente “Vela e canottaggio” che impone ai partecipanti di produrre delle opere alte non meno di 1,50 mt. Ad aggiudicarsi il “Gran Premio Generale Floranga 2018” è stata Miriam Giordano dell’Istituto Italiano Decorazione Floreale Amatori (IIDFA-EDFA) di Imperia.

“Floranga”, la mostra floreale promossa da Roberto Fiumara di ANGA-Giovani di Confagricoltura, ha proposto un’eccezionale selezione della gamma produttiva floricola del Ponente Ligure, incluso il verde e le fronde. Nei saloni della Villa sono stati esposti splendidi allestimenti con ranuncoli, garofani, anemoni, solo per citare alcuni degli oltre 70 prodotti esposti, tutti di altissima qualità e rigorosamente provenienti dal distretto florovivaistico del territorio. Un ringraziamento particolare ai produttori che nonostante le proibitive condizioni meteo dell’ultimo mese hanno contribuito molto generosamente alla riuscita dell’iniziativa. Matteo Barla è stato designato vincitore per la categoria “Fiori” mentre Marco Bertani si è aggiudicato il premio per il “Verde”. Un’esposizione floreale di rilievo, che ambisce a crescere ulteriormente e che punta a consolidare la produzione florovivaistica di Sanremo e del Ponente ligure tra le più importanti d’Europa.

La possibilità di assistere alle fasi di allestimento del Carro Fiorito di Sanremo si conferma un’attrattiva di grande spettacolo in grado di stupire i tanti visitatori accorsi dalle diverse regioni d’Italia per la sfilata dei carri.

Un grande successo che gratifica gli organizzatori, come sottolinea Livio Emanueli della Fondazione Villa Ormond «Quest’anno si è registrata una partecipazione importante che credo superi quella della passata edizione – che aveva contato un’affluenza complessiva di circa 12.000 persone – con affluenze di pubblico rilevanti nella prima parte delle giornate, nonostante il meteo incerto e la pioggia di questi ultimi giorni.

Un successo dovuto al grande lavoro di promozione e comunicazione dell’evento ma soprattutto alla sinergia sviluppata quest’anno con il Comune di Sanremo che, con l’organizzazione di diverse iniziative collaterali del Corso Fiorito – Sanremo in Fiore (di cui questa evento fa parte) ha portato a Sanremo numeri importanti di pubblico che hanno approfittato per visitare Villa Ormond. Credo che paradossalmente per “Villa Ormond in Fiore” il brutto tempo si sia rivelato un fattore positivo: il pubblico ha infatti trovato un riparo d’eccezione, particolarmente colorato e profumato all’interno dei saloni della Villa. Penso che “Villa Ormond in Fiore” – realizzato da una partnership organizzativa consolidata che include le realtà più importanti del settore floricolo di Sanremo – possa ancora crescere in futuro e dare un contributo alla promozione della città e del territorio, anche grazie allo sviluppo di ulteriori sinergie con il Comune di Sanremo».