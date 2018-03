Sanremo. Questa mattina via Matteotti è stata invasa da dieci gruppi folkloristici provenienti da tutta Europa senza alcun preavviso. Si è trattato del Festival del Folklore di Diano Marina che ha voluto fare tappa nella mattinata nella Città dei Fiori. I gruppi di Austria, Slovenia, Estonia, Norvegia, Ungheria, Gran Bretagna, Romania e Andorra hanno animato per circa un’ora la vasca di Sanremo, dal Casinò fino a piazza Colombo, compiendo soste nei punti più belli della via per esibirsi in danze popolari dei paesi d’origine. Uno spettacolo non previsto nel calendario delle manifestazioni ma che ha attirato l’attenzione dei passanti.