Sanremo. Il Cav. Uff. Paolo Alberti ha ricevuto nei giorni scorsi la medaglia “Cuore d’oro”. Si tratta di un importante onorificenza assegnatagli dall’associazione repubblicana del Kazakistan dei Veterani delle guerre in Afganistan.

Il riconoscimento gli è stato consegnato a Roma dal Generale Shakhim Nassibov, membro del consiglio di amministrazione della associazione.

La motivazione è la seguente:

“Per i meriti del Cav. Uff. Paolo Alberti nell’educazione delle nuove generazioni ed il grande contributo dato per il rafforzamento dell’amicizia tra i popoli e le nazioni, attraverso la cultura, l’arte e lo spettacolo“.

“E’ sempre una gioia ricevere un riconoscimento per quello che faccio da anni con passione e dedizione – ha dichiarato Alberti – . In questo caso la soddisfazione è ancora maggiore perché in questi ultimi anni, attraverso i miei eventi in Sanremo, in particolare il GEF – Il festival mondiale di creatività nella Scuola, ho inserito sovente iniziative per gli studenti con tema: “Forze armate di pace“.

Il Cavalier Alberti – oltre al già citato GEF – è anche ideatore e “patron” di altre due manifestazoni di rilievo nel campo musicale che si tengono nella città dei fiori: “SanremoJunior” (dai 6 ai 15 anni) e “SanremoSenior” (over 37 anni).