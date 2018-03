Sanremo, M5S: “Terza interpellanza sul mancato collaudo della scala antincendio alla scuola Rubino”

Sanremo. “E’ un dato di fatto che la scuola Rubino situata in Via Dante Alighieri al 216, in caso di evacuazione degli alunni e del corpo insegnante, non può garantire la sicurezza dal momento che la scala antincendio non è mai stata messa in servizio perché non collaudata.

Questa scala antincendio esterna è stata installata il 30/11/2013. La fattura relativa era stata liquidata dopo pochi giorni, perché la vecchia amministrazione non ha preteso la documentazione che la scala fosse a norma e collaudata prima di saldare la somma? Perché dopo più di 4 anni dall’installazione della scala antincendio non è ancora entrata in funzione?

Il M5S ha portato alla luce questa situazione molto grave con una prima interrogazione a cui ne sono seguite altre due, l’ultima approderà nel prossimo Consiglio Comunale. Sono più di 18 mesi che il M5S richiede con interrogazioni ed interpellanze la tempistica definitiva dell’apertura della scala antincendio, fondamentale dal momento che ad oggi esiste una sola via di uscita nella scuola.

Perché l’amministrazione attuale ha richiesto una sanatoria e conferito un incarico ad un professionista per redigere un nuovo progetto? Fortunatamente in questi 4 anni non è mai successo nulla ma non si può sempre sperare nella buona sorte ma è evidente che si debba intervenire con tempistiche brevi e certe per mettere in sicurezza e proteggere gli alunni e il corpo insegnante” - afferma il M5S Sanremo.