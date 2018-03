Sanremo, l’istituto Ruffini-Aicardi agli eventi collaterali al Corso Fiorito

Sanremo. Anche questo week end gli studenti dell’Istituto tecnico per il turismo Ruffini Aicardi hanno potuto fare esperienza, all’interno dei progetti di alternanza scuola lavoro, di cosa significhi lavorare nell’organizzazione e nella realizzazione dei grandi eventi. In queste ultime settimane, infatti hanno lavorato alacremente in vista della tradizionale manifestazione “Sanremo in fiore” che ogni anno vede sfilare i carri fioriti delle città della riviera di ponente.

Dopo le ore di scuola gli studenti si sono alternati per coprire i turni all’Infopoint sito al Palafiori di Sanremo, dove venivano registrate le prenotazioni delle agenzie e dei gruppi che arrivavano oltre che da tutta Italia, anche dalla Francia e dalla Russia. Altri studenti invece hanno lavorato come Hostess e Steward congressuali durante eventi collaterali di Villa Ormond in Fiore: Floranga.

Per i nostri studenti è sempre una occasione importante poter lavorare per questi grandi eventi turistici in collaborazione con il comune di Sanremo. Sono occasioni fondamentali per maturare competenze professionali di alto livello, grazie alla possibilità di imparare da professionisti, e confrontarsi con eventi di portata internazionale. Per non parlare della possibilità di stare a contatto con il pubblico e con cittadini stranieri, potendo così sviluppare le proprie attitudini e comunicative e linguistiche.