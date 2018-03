Sanremo, l’intervento di Nocita sul nuovo regolamento Tari

Sanremo. Ieri sera è stato approvato il nuovo regolamento della Tari, su cui l’assessore Nocita è intervienuto con alcune precisazioni:

“La razionalizzazione della cosiddetta zona 8 nella fascia collinare, che prevede maggiore distanza dai punti di raccolta, porta alla rimozione dei vecchi cassonetti stradali in forma unica (adibiti alla raccolta della sola indifferenziata) un tempo ubicati nella zona, dove non poteva essere effettuata la raccolta differenziata.

In quella zona realizzeremo aree di raccolta di prossimità che, là dove ve ne sia la disponibilità di superficie, saranno posizionate vicine alle abitazioni che ne dovranno usufruire. In altri casi, dal momento che le nuove batterie saranno superiori rispetto ai vecchi cassonetti, subiranno un allontanamento.

A fondamento di questa operazione vi è la volontà di dare a tutti la possibilità di fare la raccolta differenziata. Da studi approfonditi del territorio si stima che tali postazioni saranno più vicine per alcuni, che saranno quindi più avvantaggiati, per altri l’allontanamento permetterà loro di continuare ad usufruire delle agevolazioni previste di cui beneficiavano anche prima. Per quanto riguarda il conferimento, invece, va sottolineato che tutti questi utenti avranno maggiore flessibilità, potendo conferire tutte le frazioni separate tutti i giorni.

In detta zona collinare, inoltre, stiamo incentivando il compostaggio e Amaie Energia si sta organizzando per dotarsi di numerose compostiere che saranno poi a disposizione di chi ne farà richiesta. Venendo così a poter sgravare questi utenti dalla frazione dell’umido, non essendo più tenuti a conferirla frequentemente”.