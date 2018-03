Sanremo, le variazioni di raccolta rifiuti previsti per la giornata di domani in occasione della Classicissima di Primavera

Sanremo. In concomitanza della corsa ciclistica, l’Amaie comunica che la raccolta rifiuti dei rifiuti nelle zone interessate avverrà con le seguenti variazioni:

In via Escoffier verranno posizionati i mezzi di raccolta dalle 18.30 alle 19.30 (al posto di quelli previsti dalle 14.30 alle 16.00, che sono sospesi).

In zona Casinò verranno posizionati i mezzi di raccolta dalle 16 alle 17 (al posto di quelli previsti dalle 15.30 alle 16.45, che sono sospesi) per la raccolta delle tipologie previste al sabato, ossia: umido, indifferenziato, vetro e cartone.

Di tale servizio potranno usufruire tutte le utenze non domestiche ubicate in:

via Roma – C.so Mombello – via Matteotti – via palazzo – via Mameli – p.zza Borea d’Olmo e traverse varie.

Per l’occasione, è vietata l’esposizione dei rifiuti in via Roma. E’ sospesa la sosta dei mezzi in Piazza San Siro ed è aperto l’Ecopunto in Piazza Muccioli.

Si ricorda che è obbligatorio utilizzare le dotazioni ricevute (sacchi e mastelli e/o bidoni) e che i rifiuti devono essere differenziati: la frazione “Umido” deve essere conferita in sacchi biodegradabili (no sacchi di plastica e/o neri) nei contenitori.