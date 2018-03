Sanremo, indetta selezione pubblica per la manutenzione delle aree verdi

Sanremo. Il settore lavori pubblici, Fondi Europei ed espropri comunica che è indetta una selezione pubblica di imprese agro-florovivaistiche, attività commerciali, privati cittadini (anche riuniti in associazioni, enti ecclesiastici, enti no profit, circoli della terza età, scuole superiori specialistiche) per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche della città di Sanremo per anni 2.

Data di scadenza per la presentazione delle proposte: ore 13 di venerdì 27 aprile.

I plichi contenenti le proposte saranno aperti in seduta pubblica nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue (corso Cavallotti, 59) lunedì 30 aprile alle 15.

L’avviso e la relativa documentazione sono pubblicati nella home page del sito istituzionale del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it).