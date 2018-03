Sanremo in fiore e Milano-Sanremo, anche i Rangers d’Italia in servizio

Sanremo. Anche quest’anno il nucleo d’Imperia dei Rangers d’Italia ha prestato servizio di assistenza durante le manifestazioni che si sono svolte in questi ultimi week end a Sanremo: la tradizionale sfilata dei carri fioriti, Sanremo in fiore2 018, e la classicissima Milano-Sanremo.

Nonostante le condizioni meteo, che hanno creato non poche preoccupazioni, l’afflusso di turisti, giunti da tutte le parti d’Italia, è stato copioso e la pioggia, soprattutto nella giornata dei carri, non ha fermato l’interesse per queste due importanti manifestazioni.

I volontari dei Rangers d’Italia vogliono ringraziare tutti i colleghi delle altre squadre di protezione civile, la polizia municipale, le forze dell’ordine, il personale sanitario e tutti coloro con i quali hanno collaborato.