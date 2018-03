Sanremo. “Edizione speciale quella di Sanremoinfiore 2018, perché, dopo giorni di preoccupazione, quando alle 14 e 30 ha smesso di piovere e il cielo ha iniziato a schiarire ho capito che il grande lavoro di queste ultime settimane e tutti gli accorgimenti adottati negli ultimi giorni non sarebbero stati vani. Edizione speciale perché dedicata alla nomina di Sanremo Città Europea dello Sport 2018, ed è stato bellissimo vedere le nostre associazioni sportive sfilare in testa alla parata e ritagliarsi uno spazio importante nella trasmissione Rai”. Così il sindaco Alberto Biancheri scrive sulla sua pagina Facebook al termine della tradizionale sfilata dei Carri fioriti 2018.

“Grazie a tutti gli infioratori per l’eccezionale lavoro, e in particolare ai ragazzi di ANGA per la bellissima realizzazione del carro di Sanremo – aggiunge -. Un grande grazie ai dipendenti comunali che hanno organizzato in modo capillare l’evento, alla Polizia municipale, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa, alla Protezione civile, i Rangers e i volontari: una grande macchina organizzativa che ha presidiato tutta la città. Un ringraziamento ai residenti e alle migliaia di turisti provenienti da tutta Italia che con grande passione hanno seguito la sfilata lungo il percorso”.

“Infine, un particolare ringraziamento lo voglio rivolgere ai tecnici di Arpal e al meteorologo sanremese Achille Pennellatore: le loro previsioni, impeccabili, ci hanno consentito di operare la scelta strategica di spostare la sfilata al pomeriggio”, conclude il sindaco.

Grazie a tutti!