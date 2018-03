Sanremo. Chi un piccolo stelo e chi, invece, tutta la struttura con tanto di fil di ferro e polistirolo. Non è neppure ancora terminata la premiazione che ha incoronato Taggia comune vincitore di “Sanremo in fiore 2018″, che dei tredici carri in sfilata sono rimasti soltanto cimeli nelle mani del pubblico.

Come da tradizione, concluso l’evento che annualmente rinnova la tradizione del “Carnevale dei fiori” della Belle Epoque, i protagonisti sono stati presi dall’assalto dagli spettatori.

Uomini e donne di tutte l’età, soprattutto turisti arrivati a Sanremo proprio in occasione della manifestazione, che sfidando ancora una volta la pioggia non hanno esitato in spintoni e gomitate per portarsi a casa, bramosi, un piccolo ricordo.