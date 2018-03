Sanremo, in consiglio comunale le tariffe Tari e i servizi alle imprese

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza urgente, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – giovedì 29 marzo, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno.

2) Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi-servizio tributi.

Modifiche regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (Tari) per l’anno 2018.

3) Settore servizi finanziari, controllo di gestione tributi-servizio tributi. Tributo comunale sui rifiuti (Tari) – Approvazione piano finanziario e tariffe per l’anno 2018.

4) Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio edilizia privata. Istituzione di tariffe istruttorie S.U.E. – S.U.A.P. – Urbanistica.

5) Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio urbanistica. Progetto di riqualificazione urbanistica/ambientale con demolizione/ricostruzione e delocalizzazione fabbricato non residenziale ai sensi art. 7, L. 49/09 – c.so Marconi, proponente Curti Arnaldo – Pe 780/15 – espressione preventivo assenso ai sensi art. 59 LR 36/97.