Sanremo, il rapper Rocco Hunt immortalato dalla selfie-machine di Riviera24

Sanremo. Il rapper salernitano Rocco Hunt “cade nella rete” del totem fotografico di Riviera24.

Succede mercoledì 14 marzo, quello che al secolo si chiama Rocco Pagliarulo, si è fatto immortalare dalla nostra selfie-machine davanti al bar Melody di via Matteotti. L’artista era nella in città in quanto giurato della Academy di Sanremoyoung, talent show campione di audience su Rai 1, in quel giorno alle semifinali.

Il cantante non è alla prima esperienza nella Città dei Fiori: nel 2014 aveva vinto la sezione “Nuove Proposte” del Festival della Canzone Italiana e nellla kermesse del 2016 aveva spopolato con la canzone “Wake up”.