Sanremo, il Gran Maestro Stefano Bisi protagonista ai ‘Martedì letterari’ del Casinò

Sanremo. “Un’occasione per parlare del grande ruolo storico svolto dalla Massoneria per l’affermazione del libero pensiero” – afferma il Gran maestro del Grande Oriente d’Italia, Stefano Bisi. L’appuntamento è fissato al Teatro del Casinò di Sanremo per sabato 24 marzo alle 16, un incontro che rientra nei famosi ‘Martedì letterari’ promossi dalla casa da gioco della città dei fiori.

Il GM Stefano Bisi sarà protagonista dell’incontro dal titolo: ‘Quale libertà di associazione?’. L’argomento sarà introdotto da Aldo Mola. “Il Grande Oriente d’Italia sta crescendo. Si avvicinano molti giovani perché questi giovani vedono nella loggia massonica il luogo dove confrontarsi dove dialogare. Ovvio che se pensano di bussare alle porte dei nostri templi per trovare una facilitazione del lavoro saranno molto delusi”, ha detto il vertice della massoneria in Italia.

Intanto proseguono le iniziative di apertura ai ‘profani’ promosse dal Collegio Goi Liguria. L’associazione culturale Felice Cornelli di Savona, in occasione del ciclo itinerante ‘Cinema e Massoneria’, presenta la proiezione del film “Il mago di Oz”. L’appuntamento è fissato per giovedì 22 marzo alle 20:30 in piazza Rebagliati presso il Cinema Nuovofilmstudio con ingresso gratuito.