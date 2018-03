Sanremo, il consigliere Baggioli interroga Biancheri e Il Grande sui cantieri navali del porto vecchio

Sanremo. Simone Baggioli, consigliere comunale, interroga il sindaco Alberto Biancheri e al presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, in merito ai cantieri navali del porto vecchio:

“Il sottoscritto consigliere comunale di Forza Italia Simone Baggioli, interroga il Sindaco per comprendere se la S.V. abbia verificato la correttezza procedurale dell’iter proposto dal Comune di Sanremo; per comprendere se la S.V. abbia verificato la sussistenza di un’eventuale responsabilità in capo a titolari dell’iter procedurale in considerazione delle avanzate richieste risarcitorie in termini di spese di lite, danni da immagine, inattività e tutti i danni diretti ed indiretti patiti dal cantiere; per comprendere se la S.V. abbia intenzione o meno di procedere ulteriormente nel giudizio dando mandato agli uffici competenti di predisporre ulteriori impugnazioni come attuato in passato. Si richiede discussione orale nel primo consiglio comunale disponibile”.