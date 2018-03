Sanremo. Dopo la voce inconfondibile di Fiordaliso, che ha coinvolto gli ospiti del Roof Garden inaugurando con un grande successo la stagione primaverile del Roof Garden, il prossimo venerdì 30 marzo andrà in scena sul ristorante sotto le stelle l’omaggio al Moulin Rouge.

Sarà una serata dedicata alla cultura francese, alla bellezza e allo charme tra danze e coreografie rese ancor più eleganti e colorate dai costumi e dalle paillettes, che non possono mancare tra le ballerine del mitico “Moulin Rouge” sinonimo di divertimento e di sensualità. La frenata comicità d’autore viene assicurata dal camaleontico e trasformista Claudio Lauretta, comico e intrattenitore, divenuto famoso per le sue imitazioni a Zelig e a Colorado.

Scelte originali e che portano a Sanremo “veri professionisti” della Musica, della Comicità d’autore e della danza. E’ un palcoscenico aperto verso il mondo, dove splendide coreografie si intrecciano con personaggi contraddistinti da una forte penetrazione mediatica.

“Abbiamo creato una serata di gala per festeggiare il periodo pasquale” – dice il cons. Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco – “dove abbiamo fuso musica, colori, glamour ed allegria. Presentiamo un corpo di ballo tra i più prestigiosi e professionali, che saprà emozionare il nostro pubblico. Abbiamo pensato ai nostri migliori clienti ma anche ai vacanzieri che raggiungeranno la Riviera per il primo ponte primaverile,uno spettacolo di ottimo impatto anche turistico, in sinergia con il programma eventi della città ”.

“L’omaggio al Moulin Rouge è entrato di diritto nella tradizione dei nostri spettacoli perché è di sicuro richiamo e piace alla nostra clientela e ad una ampio spettro di possibili ospiti” – sottolinea il direttore generale, Giancarlo Prestinoni - “Ogni appuntamento del nostro programma Vip ha una sua precisa finalità, in linea con l’immagine aziendale e con il soddisfacimento della nostra clientela. Puntiamo sull’esclusività e la qualità delle nostre proposte, un fil rouge che unisce i diversi settori e programmi della nostra Azienda”.

Venerdì 30 marzo Roof Garden alle 20.30 andrà perciò in scena “Omaggio al Moulin Rouge”. Ospite Claudio Lauretta da Colorado e Zelig. Il Casinò di Sanremo presenta una serata di varietà per tutte le generazioni, con un corpo di ballo e coreografie sexy e sensuali, per trasportare tutti gli ospiti verso il vero spirito della notte Parigina con lo spettacolo “Omaggio a Moulin Rouge”. Con piume, costumi e musiche originali dello storico Moulin Rouge, il corpo di ballo internazionale è comporto da splendide ragazze, tutte etoile, ex-ballerine di prima fila del Moulin Rouge di Parigi e Crazy Horse ed è diretto dalla Coreografa e prima ballerina Elodie Tirard per la regia di Alex Intermite.

Ospite dello show il camaleontico e trasformista Claudio Lauretta, comico intrattenitore divenuto famoso per le sue imitazioni a Zelig e a Colorado. Tra monologhi, imitazioni e canzoni, accompagnato da un chitarrista, si diverte a sbalordire il pubblico entrando nel suo cuore grazie alle formidabili e personalissime imitazioni di Renato Pozzetto, Vittorio Sgarbi e molti altri.

Ecco il programma eventi marzo-giugno 2018

Un mixer d’impatto, che da marzo a giugno, propone artisti come Fiordaliso, Enrico Ruggeri e i Decibel, “freschi” di Festival, Anna Tatangelo, ma anche Paolo Migone, l’omaggio al Moulin Rouge con Claudio Lauretta e Dreamagic, spettacolo previsto a teatro per permettere la più ampia partecipazione, considerando il grande successo del Festival della magia del dicembre 2017, offerto dal Casinò alla città e ai suoi ospiti

Sei appuntamenti in quattro mesi tra Roof Garden e Teatro dell’Opera che costituiscono il palinsesto di prim’ordine che condurrà agli eventi estivi in un continuum che dal 2017 ha visto crescere la capacità di attrazione del Casinò anche in termini di presenze vip. E’ un programma a forte valenza turistica, che sostiene l’offerta di intrattenimento cittadino. Il tutto “pensato” e realizzato per gli ospiti della casa da gioco, per i vacanzieri ma anche per tutti coloro che sanno apprezzare l’intrattenimento “d’autore”.

Ecco il programma eventi marzo-giugno 2018:

3 marzo FIORDALISO e la band- Roof Garden

30 marzo OMAGGIO AL MOULIN ROUGE

con ospite CLAUDIO LAURETTA – Roof Garden

28 aprile ENRICO RUGGERI & DECIBEL – Roof Garden

18 maggio PAOLO MIGONE – Roof Garden

1 giugno DREAMAGIC –Teatro dell’Opera

30 giugno ANNA TATANGELO Roof Garden

Per informazioni sugli spettacoli: tel. 0184.505543