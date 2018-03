Sanremo, i ringraziamenti di un lettore al personale dell’ospedale Borea: “Umani e professionali”

Sanremo. La sanità è spesso criticata, ma ci sono esempi positivi che meritano di essere portati all’attenzione. E’ il caso di quanto accaduto al nostro lettore Francesco Iagher che per un problema di salute è stato ricoverato in ospedale.

“Il 23 febbraio, per un grave problema respiratorio, ho chiesto l’intervento del 118 che dopo una disamina mi ha portato all’ospedale Saint Charles di Bordighera”, racconta, “Vista la criticità cardiaca sono stato trasferito d’urgenza all’ospedale Borea di Sanremo, nel reparto di cardiologia, dove sono stato ricoverato fino allo scorso 5 marzo”.

“In questo momento particolare ho potuto apprezzare l’eccellenza imperiese della sanità”, aggiunge Francesco, “In particolare

nel reparto cardiologia, dove il personale tutto dava calore umano e professionalità: non ci si sentiva mai soli.

In questi tempi di mugugni, bisogna avere il coraggio di far sapere che esistono delle eccellenze per la nostra salute e ringraziare il personale per la sua opera professionale accompagnata dal sorriso. Per questo dico a tutti loro un grandissimo Grazie!”.