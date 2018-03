Sanremo. “Villa Ormond in Fiore“, il grande evento che anima in questi giorni la splendida cornice di Villa

Ormond e il suo bellissimo parco, ha registrato un grande e inaspettato successo di pubblico nonostante il meteo incerto e le previsioni di pioggia che hanno caratterizzato questi giorni.

Livio Emanueli, coordinatore dell’evento afferma: “Ci aspettavamo una risposta positiva sulla base del risultato

dell’anno scorso, ma devo dire che i numeri registrati finora sono stati del tutto inattesi. Soltanto il venerdì pomeriggio tra le 14 e le 19, dopo il taglio ufficiale del nastro, abbiamo contato circa 2000 passaggi. Persone di ogni fascia d’età hanno riempito i soloni di Villa Ormond e oggi, nonostante la pioggia, ci sono stati addirittura momenti di autentica ressa”.

Lo spettacolo è garantito: all’interno della Villa trovano spazio le bellissime composizioni floreali di Floranga, la mostra florovivaistica promossa da ANGA-Giovani di Confagricoltura, e un salone dedicato all’esposizione di alcune importanti aziende locali del settore: AG Sanremo, Biancheri Creazioni, Brea e Patrucco Idea. L’esterno offre una splendida cornice di allestimenti floreali curati dai flower designer sanremesi Enrico Fossati e Francesco Piccirilli. Grande afflusso di pubblico anche per vedere l’allestimento del Carro Fiorito di Sanremo nella tensostruttura installata presso la Palazzina d’inverno, nella parte bassa del parco di Villa Ormond.