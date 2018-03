Sanremo. Il 9 marzo presso il Teatro dell’Opera del Casinò si è tenuto l’evento premio “Donna di Fiori“. Con orgoglio, tra le donne premiate Agata Armanetti, la responsabile provinciale alle politiche sociali e sportello di sicurezza contro la violenza in genere. Premiata perché durante il suo percorso si è distinta sia per il lavoro che per progetti personali e impegno nel sociale.

Questa serata è stata voluta proprio per far sentire sempre più forte la voce di tutte quelle donne che subiscono ogni giorno qualsiasi tipo di violenza e non hanno il coraggio di dire basta. Tutti insieme possiamo fare qualcosa per bloccare o almeno ridurre un problema così grande, e Futura nel suo piccolo ci prova. Erano presenti alla serata Il nostro segretario provinciale di futura Franco Benedetti e il nostro vice segretario della giunta del circolo Futura Sanremo Michele Di Benedetto.