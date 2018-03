Sanremo. Con la collaborazione dell’Istituto Superiore Ruffini Aicardi di Arma di Taggia anche quest’anno la Fidas insieme ad Asl 1 ha portato avanti il progetto di formazione scolastica, mirato al valore del volontariato e dell’altruismo, della generosità e dell’educazione del senso civico del vivere, sottolineando l’importanza della donazione di sangue e la coscienza donazionale nell’ambito di una civiltà del dono del sangue.

Si è cercato di insegnare ai giovani diciottenni il ruolo importante del Donatore di sangue volontario ed anonimo, insegnando così comportamenti responsabili nella vita di tutti i giorni. Si ritiene di fondamentale importanza stimolare i ragazzi a partire dalla loro giovane età affinchè si facciano portatori loro stessi di uno stile di vita improntato sul volontariato.

Un plauso agli studenti dell’Istituto Ruffini Aicardi che mercoledì 14 marzo si sono presentati al Centro raccolta Fidas di Sanremo numerosissimi, (57 adesioni!) per la loro prima donazione di sangue. “Un grazie anche alla disponibilità della Direzione Didattica dell’Istituto. Un evento importante per stimolare altrettanti giovani ad avvicinarsi alla Donazione di sangue. Per essere sempre più giovani…..in Fidas!” – affermano gli organizzatori.