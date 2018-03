Sanremo, evadono dagli arresti domiciliari: marocchino e italiano arrestati dai Carabinieri

Sanremo. Nelle giornate di sabato e domenica, i carabinieri hanno intensificato i controlli ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari ed altre misure alternative restrittive della libertà personale. Nella circostanza, a Taggia, i militari hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione E. M., marocchino di 31 anni pregiudicato, il quale più volte controllato nell’arco della giornata presso la propria abitazione ove si era reso irreperibile, è stato individuato dalla pattuglia nei pressi del centro commerciale ove si era recato per fare la spesa.

L’arrestato, trattenuto presso le camere di sicurezza, sarà giudicato per direttissima. Contestualmente a Sanremo, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Genova nei confronti di T. L., italiano di 41 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento è scaturito da apposita richiesta di aggravamento della misura inoltrata dal reparto operante dopo alcuni recenti episodi di evasione cui l’arrestato si era reso protagonista venendo denunciato. L’uomo è stato portato alla Casa Circondariale di Sanremo.