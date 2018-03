Sanremo, ecco come colpiscono i ladri d’appartamento: i consigli per evitare i furti

Sanremo. Dopo il tentato furto in abitazione compiuto da due giovanissime di etnia rom, i carabinieri della compagnia di Sanremo hanno diramato alcune informazioni sul modus operandi dei “topi d’appartamento”.

Spesso si tratta di giovani donne, ben vestite e del tutto insospettabili, perfettamente confondibili con adolescenti della zona. Attendono nascoste che il padrone di casa esca dall’abitazione per poi colpire, in genere prediligendo condomini con più locali.

Riescono ad aprire con facilità le porte non chiuse a chiave, spesso senza lasciare segni di effrazione; talvolta, invece, “testano” le serrature e gli infissi, per poi magari tornare in un secondo tempo: è importante, comunque, verificare se sulla porta si scorgano segni inusuali o prima non presenti, indicativi di un tentativo di effrazione, e segnalarlo alle Forze dell’Ordine.

I carabinieri continuano l’attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità predatoria, con l’invito contattare il 112, Numero Unico di emergenza, per qualsiasi segnalazione utile, così come accaduto ieri.