Sanremo. C’è un’anziana ricoverata il ospedale dopo essere stata travolta da un’auto. La donna – una clochard che spesso chiede l’elemosiana sui gradini della Chiesa degli Angeli in piazza Colombo – stava attraversando sulle strisce pedonali in via Roma, di fronte al negozio di fotografia Bleynat, quando, verso le 10.45, è stata investita da una Kia Picanto proveniente da ponente. Nell’impatto la donna è caduta a terra ferendosi.

In un primo momento è stata soccorsa da un equipaggio della Croce Verde Intemelia con già una donna ferita a bordo dell’ambulanza, per poi essere trasportata al pronto soccorso del Borea da un mezzo della locale Croce Verde.

Anche un uomo che stava attraversando mentre una pattuglia della Municipale regolava il traffico ha rischiato di essere travolto, perché in quel momento erano i veicoli a dover transitare. Ne è anche nato un battibecco con gli agenti, rei a suo dire di non avergli dato la precedenza, anche se non ce l’aveva. Durante le operazioni di soccorso il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con code in entrambe le direzioni di marcia.