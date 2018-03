Sanremo dedica un tratto della pista ciclabile all’Unione Sportiva Sanremese 1904 – sez. ciclismo

Sanremo. In occasione dell’edizione 109 della Classicissima di Primavera, domani mattina (sabato 17 marzo) si svolgerà la cerimonia di intitolazione all’Unione Sportiva Sanremese 1904 – sez. ciclismo del tratto di ciclabile compreso tra il Monumento dei Caduti di Nassirya e il Morgana (ex passaggio a livello).

Nel tratto indicato verranno posizionate due targhe con dedica a ricordo della prima Milano-Sanremo del 1907.

Il ritrovo avverrà domani mattina, alle 11.30 al Monumento dei Caduti di Nassirya.

“Un appuntamento importante – spiega il sindaco Alberto Biancheri – per rendere merito alla società di aver creato e dato lustro ad una manifestazione che rientra tra le gare storiche del ciclismo”.

“Il più sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale – aggiunge il consiglio direttivo della società - per aver riconosciuto e inserito in modo significativo nel tessuto cittadino un nome importante come l’Unione Sportiva Sanremese 1904 -sez. ciclismo. Invitiamo a partecipare anche tutti gli ex corridori, i dirigenti e i parenti degli ex dirigenti per rendere omaggio a chi, con notevoli sacrifici sia economici che in termini di tempo, ha dato agli attuali soci l’ambito onore di presenziare a questo riconoscimento”.