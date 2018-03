Sanremo, dal 26 marzo gli uffici “stato civile” e “cimiteri” traslocano provvisoriamente a Villa Zirio

Sanremo. Da lunedì 26 marzo gli uffici “stato civile” e “cimiteri” si troveranno provvisoriamente a Villa Zirio, nei locali che un tempo ospitavano il servizio turismo (primo piano). A Villa Zirio, gli uffici “stato civile” e “cimiteri” continueranno ad osservare gli stessi orari che, per praticità, qui si ricordano:

Luned’-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì: dalle 9 alle 12.30, mercoledì: previo appuntamento dalle 14.30 alle 16.30

“Poiché il trasloco inizierà domani mattina – spiega l’assessore alle politiche sociali e servizi alla persona Costanza Pireri – ci scusiamo con l’utenza per eventuali disagi. Questo spostamento si rende necessario per permettere all’Inps di iniziare i lavori di adeguamento dei locali di via Martiri della Libertà. Fra qualche mese, poi, gli uffici dello stato civile e dei cimiteri, unitamente a quelli dell’anagrafe, si sposteranno definitivamente al Palafiori nell’ambito di una riorganizzazione di tutti i servizi demografici che permetterà di concentrare diversi uffici proprio al Palafiori, dunque in una zona centrale della città e, per questo, più accessibile a tutti. Un passo concreto per migliorare i servizi e venire incontro alle esigenze dei cittadini”.

Si precisa che, nonostante il trasloco, giovedì e venerdì gli uffici saranno regolarmente aperti al pubblico.