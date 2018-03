Sanremo, cambia la viabilità nella giornata di domenica 18 marzo

Sanremo. Ecco i cambi di viabilità previsti per la giornata di domenica.

Il giorno 18 marzo dalle 12 la circolazione stradale in C.so Mazzini è integrata e modificata come segue:

Corso Mazzini su ambo i lati – da incrocio con Via Val d’Olivi a ingresso Est dello Stadio Comunale (fronte strada Tre Ponti) divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli su tutta la carreggiata.

Corso Garibaldi ambo i lati (da Via Fratti a intersezione Via Pallavicino) divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 7 alle 9.30.

Corso Garibaldi (da Via Ruffini a Via Pallavicino) e Via Fratti divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 7 alle 9.30.

I veicoli in sosta regolamentare potranno defluire secondo le indicazioni degli agenti in servizio. Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli di polizia, soccorso, emergenza, i servizi pubblici ed i veicoli diretti in area privata.

Via Duca d’Aosta divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 9 alle 13 divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 10.30 alle 11 e dalle 12 alle 12.45, sono esclusi dal divieto di transito i veicoli di polizia, soccorso, emergenza

Piazza della Libertà divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 9 alle 14.