Sanremo, cambia la viabilità in piazza Eroi, Biancheri: “Mai più interruzioni del traffico nei giorni di mercato”

Sanremo. “Da qualche tempo stavamo studiando una soluzione che permettesse di superare il blocco veicolare nei giorni di mercato in piazza Eroi – dichiara il sindaco Alberto Biancheri in un post pubblicato su Facebook – per poter consentire il transito pur mantenendo assolutamente prioritaria la sicurezza di tutta l’area”.

Piazza Eroi Sanremesi cambierà viabilità in modo da permettere al traffico veicolare di muoversi tra via Feraldi e via Martiri senza subire interruzioni. Con la nuova viabilità che arginerà l’area del mercato si otterranno anche nuovi posti auto e moto.

“Con una ridefinizione di tutti gli spazi – conclude Biancheri - abbiamo trovato un’alternativa spostando la viabilità in modo permanente sul lato di ponente della piazza. Oltre che per la viabilità, con la modifica avremo benefici anche per quanto riguarda i posteggi: aumenteranno quelli moto e auto”.