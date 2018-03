Sanremo. Alle 10.30 di questa mattina è ufficialmente entrata in vigore la nuova viabilità in piazza Eroi Sanremesi. Da oggi il traffico veicolare non passerà più dal suo centro della stessa ma sul “Perimetro”, garantendo nuovi parcheggi per auto e moto.

Da stamattina gli automobilisti che circoleranno in direzione sud potranno passare sia sul lato est sia sul lato ovest della piazza, mentre per la circolazione verso nord si potrà impegnare solo il lato di levante che passa a fianco dell’istituto Colombo. Grazie alla nuova viabilità il martedì e il sabato non vedremo più l’interruzione del traffico con le conseguenti code nei nodi di corso Mombello, via Martiri e galleria Francia.