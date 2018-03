Sanremo, approvato ieri il bilancio 2017 di Amaie Energia

“Ringrazio il Cda e il Direttore Generale per il lavoro svolto e i risultati conseguiti e estendendo i ringraziamenti a tutti i dipendenti di Amaie Energia, da quando due anni fa abbiamo intrapreso la strada coraggiosa del conferimento del servizio igiene urbana ad una società pubblica. I buoni risultati fin qui registrati devono essere da stimolo ad ulteriori miglioramenti per continuare a perfezionare un servizio, e mi riferisco in particolare a quello della raccolta rifiuti, così importante per tutta la comunità”, ha commentato il sindaco Alberto Biancheri.