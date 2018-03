Sanremo, al forte di Santa Tecla il ciclo di incontri culturali “Mare d’Amare”

Sanremo. Il mare Mediterraneo è stato nei secoli un crocevia di culture, un veicolo di conoscenza ed integrazione tra i popoli. È proprio a partire dal concetto di mare come metafora dell’ incontro tra i popoli che gli Istituti Superiori Marconi e Colombo e l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante partecipano al convegno “Mare D’Amare” organizzato dalla sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Integrare e valorizzare sono i compiti principali della scuola che, ogni giorno, si trova ad accogliere alunni provenienti da paesi differenti. Amalgamare diverse culture in un’unica realtà scolastica, in cui esperienze e conoscenze di ciascuno contribuiscono ad arricchire il capitale culturale di tutti, è la sfida quotidiana. In quest’ottica le alunne e gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Centro Levante, gli Istituti Marconi e Colombo presenteranno il loro percorso valorizzando il passato come memoria del presente e riconoscendo che non vi è un solo modo di pensare, che non vi è un solo modo di vestirsi, di cibarsi, di vivere… di amare per una cultura della pace e dell’integrazione.

Questo ciclo di incontri ed attività è stato reso possibile grazie alla disponibilità del Polo Museale della Liguria nella persona della Dott.sa Rossella Scunza che ha concesso l’utilizzo del Forte di Santa Tecla, grazie alla disponibilità del Comune di Sanremo nella persona del Dirigente Dott. Eugenio Nocita, ed infine grazie all’impegno congiunto del direttivo della Sezione di Sanremo, della Dirigente Scolastica Dott.sa Anna Rita Zappulla e dei docenti.

La classe 2^A dell’Istituto Marconi è stata seguita dalle docenti Anna Meinardi e Alessandra Cerri, le classi del Colombo dai docenti Giuseppe Pillosio e Angelo Giglia, le scuole dell’I. C. Sanremo Centro Levante coordinate dalla docente Daniela Messina.

Attività degli istituti scolastici

Mercoledì 4, ore 9,00 -12,00 (I.I.S. Marconi – I.I.S. Colombo “Lungo le antiche rotte”)

Giovedì 5, ore 9,00 -12,00 (Ist. Comprensivo Sanremo Centro Levante “Esistenze…di mare”)

Venerdì 6, ore 9,00 -12,00 (Ist. Comprensivo Sanremo Centro Levante “Uomo, aria,mare”)

Incontri culturali a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

Giovedì 5 dalle ore 15 alle ore 18,00

Valentina Fiore “Gente di mare: polene e decorazioni di navi a Genova e in Liguria in età moderna XVII-XIX secolo”;

Daniela Gandolfi presentazione del volume “Archeologia subacquea. Storia, organizzazione, tecnica, ricerche”

Sabato 7 dalle ore 15 alle ore 18,00

Simon Luca Trigona “L’archeologia subacquea in Liguria: recenti scoperte e valorizzazione del patrimonio sommerso”;

Francesco Tiboni presentazione del volume “La presa di Troia. Un inganno venuto dal mare”

L’ingresso è libero e la cittadinanza è cordialmente invitata