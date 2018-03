Bordighera. Nelle sale dello Zeni nella città delle palme vi sarà l’uscita nazionale del film d’animazione “Rudolf alla ricerca della felicità”, il cartone distribuito dalla Mediterranea Productions del distributore sanremese Angelo Bassi membro e provviviro dell’Anica.

“Rudolf alla ricerca della felicità” regia di Kunihiko Yuyama, Motonori Sakakibara distribuito in Italia dalla Mediterranea Productions di Angelo Bassi in uscita in sala dal 15 marzo 2018. I protagonisti del cartone sono stati doppiati dalla famiglia Ward: RUDOLF (Lucrezia Ward), TIGRE (Andrea Ward), BUCCHI (Alessio Ward, DEVIL(Mario Bombardieri), GATTA (Samia Kassir), MISCIA (Silvie Gabriele).

Dai registi di “Pokemon – I Choose You” e “Final Fantasy– The Spirit Within” il film è stato candidato come miglior film d’animazione nel 2017 al Japan Academy Award e si è classificato al 5° posto del botteghino in Giappone come migliore incasso. L’amore per la cultura, la paura di perdersi e l’emozione di ritrovarsi: tutto questo è Rudolf alla ricerca della felicità.

Una mirabolante avventura per il gattino Rudolf. Il piccolo gatto, viene improvvisamente separato dal suo amato padrone e inaspettatamente si sveglia in un camion diretto verso Tokyo. Lì, incontra Tigre , un grande gatto-capo temuto da tutti in città. Rudolf non riesce a tornare a casa, e inizia così una vita randagia al fianco del suo nuovo amico. Ma Tigre non è come appare.

Basata sul romanzo per bambini più venduto in Giappone, “Rudolf to Ippaiattena”, questa emozionante storia di incontro e separazione ha come tema centrale una grande lezione educativa: la lettura espande l’immaginazione e apre la mente. Proprio quello che succede al gattino Rudolf, che imparando a leggere e scrivere capisce se stesso, ritrova la via di casa e diventa finalmente grande.

Curriculum di Angelo Bassi: cv ANGELO BASSI ITA 02_2018