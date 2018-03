Dolcedo. E’ stata ricoverata all’ospedale Giannina Gaslini di Genova la bambina di tedesca ferita dopo una caduta. Ha sette anni ed era in località Campo Vento quando, verso le 11 di stamane, si stava arrampicando su per una fascia quando gli è scivolata una mano ed è rotolata per circa 8 metri, finendo la caduta battendo la testa su di una pietra.

Tra primi a prestarle soccorso sono stati alcuni residenti della zona che l’hanno accompagnata in località Santa Brigida. Lì è stata caricata sull’elisoccorso dei vigili del fuoco per il volo verso il plesso ospedaliero genovese. E’ rimasta cosciente lungo tutto le operazioni di soccorso. Sono intervenuti: Croce d’Oro, automedica, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e squadra del Saf.

Le condizioni della piccola sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.