Riva Ligure, varato piano asfalti da 100.000 euro

Riva Ligure. via Pastonchi, corso Villaregia, via Riora, via Casai, vico Palermo, vico Batola e le traverse di via Giardino saranno i principali luoghi oggetto del nuovo piano asfalti varato dall’Amministrazione Giuffra. Sono previsti complessivamente circa 7.500 mq di superficie interessata ed un investimento di oltre 100.000 euro.

Le priorità sono state decise, a seguito di una valutazione e sulla scorta degli interventi già effettuati, dal sindaco Giorgio Giuffra e dalla sua Giunta, dal comandante della Polizia Locale Giuseppe Marsiglia e dal responsabile dei Servizi Tecnici e Manutentivi Paolo Basso.



“Abbiamo fatto una sintesi – dichiara Giuffra – tra la raccolta delle segnalazioni pervenute agli uffici da parte dei cittadini e da parte dei consiglieri di maggioranza ed opposizione e la continua ricognizione effettuata sul territorio dai tecnici comunali, basandoci su alcuni criteri oggettivi come il grado di danneggiamento della pavimentazione e le caratteristiche funzionali dell’infrastruttura”.

I lavori, aggiudicati previa gara d’appalto alla ditta Masala, consistono nella scarifica del manto bituminoso usurato alla quale segue il risanamento della parte più profonda della strada. Conclusa questa parte di interventi è poi possibile stendere il nuovo manto di conglomerato bituminoso ed effettuare i lavori di rialzamento di chiusini e griglie. Inoltre, in alcune strade, verranno sistemati gli scarichi delle acque meteoriche mediante posa di pozzetti e tubazioni in pvc e saranno effettuate opere di completamento come il rifacimento di tombini, canalizzazioni, pulizia fossette, ripristino banchine.

“Si tratta – sottolinea il Sindaco – di uno sforzo finanziario molto importante, tanto più se commisurato alle capacità di spesa complessive del Comune di Riva Ligure, che siamo però convinti debba essere sostenuto per risanare in forma sistematica il complesso delle nostre strade, usate ogni giorno da centinaia di cittadini, e per testimoniare al contempo una forte attenzione, non soltanto al decoro della parte turistica, ma anche a quello di tutte le altre zone. Negli ultimi 3 anni, – aggiunge – abbiamo asfaltato oltre 20.000 mq di strade, interessando ogni quartiere. Abbiamo rispettato l’impegno assunto con i cittadini di dar vita ad un importante intervento di manutenzione straordinaria riguardante le principali arterie viarie del nostro territorio”.

L’obiettivo della Civica Amministrazione è di ridurre notevolmente i rischi di pericolose cadute e di gravi incidenti, nonché di ripristinare, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, le situazioni che alterano il decoro urbano e che partecipano allo scadimento della qualità della vita.

fonte: www.giorgiogiuffra.it