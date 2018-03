Riva Ligure. Un cinquantenne, in sella ad uno scooter Honda SWT di grossa cilindrata, è rimasto gravemente ferito in un incidente sull’Aurelia, poco dopo la Lidl di Riva Ligure al bivio per Pompeiana, scontrandosi contro il cofano di una Ford Fiesta, condotta da una donna di circa 60 anni, che aveva appena svoltato per imboccare la strada per il borgo. Dopo l’impatto con la vettura, lo scooterista è finito a terra ed è stato trascinato per alcuni metri, riportando una grave lesione ad un piede, del quale rischia ora l’amputazione. Non sarebbe, però, in pericolo di vita.

Stando alle prime e frammentarie informazioni, una delle due persone coinvolte nel grave incidente avrebbe bruciato il semaforo rosso all’incrocio. A ricostruire l’esatta dinamica del sinistro saranno i carabinieri accorsi sul posto: oltre ad ascoltare i testimoni oculari, i militari hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’area per appurare quanto accaduto.

L’incrocio dove si è verificato l’incidente



A soccorrere l’uomo, invece, sono stati il personale sanitario del 118 insieme ad un equipaggio della Croce Verde di Arma. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento matuziano, accorsi sul posto per l’assistenza all’atterraggio dell’elisoccorso “Drago” del 115, atterrato nella piazzola attrezzata di Capo Verde, dove il ferito è giunto a bordo dell’ambulanza in codice rosso di massima gravità.

L’Aurelia è rimasta chiusa al traffico per oltre mezz’ora per consentire ai soccorritori di prestare le cure del caso. La viabilità è poi tornata alla normalità.