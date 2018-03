Riva Ligure. Nella mattinata di oggi due preziose volontarie della parrocchia di Riva Ligure, Cinzia e Antonella, hanno fatto visita agli ospiti di Le Grange.

Nella splendida cornice del giardino della residenza e in una mattinata di sole gli ospiti seduti ai tavoli tutti insieme hanno ascoltato l’arte della preparazione dei celebri “parmureli” e si sono messi ad intrecciare le palme guidati dalle nostre volontarie. Ogni palmetta ha preso forme originali: a cuore, a fiore, a spirale, fino alle più complesse.

Gli ospiti hanno lavorato allegramente e interessati insieme ai loro parenti e anche il direttore Stefano Faraldi si è unito a loro e si è dato da fare a piegare e pinzare foglie. Un modo per stare insieme in allegria aspettando la Santa Pasqua, trascorrere una bella mattinata in giardino e rispettare questa bellissima tradizione dei “palmureli” che come ogni anno sono stati presenti anche alla messa del Papa.

“Ringrazio di cuore tutti i partecipanti – ha dichiarato il direttore della residenza Le Grange del gruppo Anni Azzurri, Stefano Faraldi – e colgo l’ occasione per fare i migliori auguri di buona Pasqua a tutti i parenti, amici ed amati ospiti delle residenze Anni Azzurri sperando sia per tutti una Pasqua piena di serenità”.