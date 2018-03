Rifiuti, Pd Sanremo: “E’ indispensabile modificare il regolamento che verrà presentato in consiglio comunale”

Sanremo. “Il Pd ritiene indispensabile modificare il regolamento che verrà presentato in consiglio comunale lunedi sera. È evidente che il Pd non può votare un regolamento che presenta un articolo che possa consentire di colpire i poveri che per necessità rovistano nei cassonetti della spazzatura.

Cassonetti che tra l’altro con la nuova raccolta sono in gran parte spariti perche ora ci sono i contenitori condominiali e i sacchetti. Il Pd quindi invita l’assessore Nocita e la maggioranza a trovare un accordo su un emendamento che modifichi in tal senso la norma in questione”- dice Marco Torre, coordinatore cittadino del Pd Sanremo.