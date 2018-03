Resta in carcere Rocco Modafferi: il pluripregiudicato residente a Ventimiglia che in casa nascondeva un “panetto” di tritolo

Ventimiglia. Resta detenuto nel carcere di Imperia Rocco Modafferi, 55enne nato a Gioia Tauro (Reggio Calabria), ma da anni residente a Ventimiglia in zona “Nervia”, nell’appartamento in cui giovedì scorso gli uomini della squadra mobile della Questura di Imperia, insieme con gli agenti del locale commissariato, lo hanno arrestato per detenzione di materiale esplosivo: nella cantina di pertinenza all’abitazione di Modafferi, infatti, i poliziotti hanno trovato un panetto di 200 grammi di tritolo, con un foro nel mezzo in cui inserire la carica.

Difeso dall’avvocato Marco Bosio, Modafferi è stato interrogato dal gip, davanti al quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo, pluripregiudicato con alle spalle una condanna per omicidio, e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa di processo.

Oltre all’omicidio di Mohamed Salah Mejeri, tunisino massacrato di botte il cui cadavere era stato trovato nel letto del fiume Nervia, a Camporosso, per cui Modaferri era stato condannato nel 2004 insieme a Massimiliano Liotta, il 55enne ha alle spalle una lunga serie di precedenti penali:

porto abusivo di armi; una condanna per estorsione negli anni Ottanta, reati contro il patrimonio e una denuncia per fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo nel 1992.