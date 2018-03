“Quando la neve fa scuola”, l’Istituto Riva-San Lorenzo vince il concorso fotografico della Federazione Italiana Sport Invernali

L’edizione 2017/18 del concoro “Quando la neve fa scuola”, promossa da FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) con il patrocinio del Ministro per lo Sport e del CONI, in collaborazione con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e realizzato con il supporto dei Gruppi Sportivi Militari, è stata vinta da una scuola imperiese.

Il progetto, che ha coinvolto tutte le scuole italiane secondarie di primo e di secondo grado con l’obiettivo di avvicinare alla montagna e agli sport invernali il maggior numero possibile di ragazzi, aveva l’obiettivo di valorizzare il tema della corretta pratica motoria, i valori dello sport così come la conoscenza e il rispetto dell’ambiente, unitamente alle buone pratiche per vivere la neve in sicurezza.

Vivere a pieno la montagna e lo sport per un’intera giornata, in modo che, anche chi non ha mai praticato uno sport invernale, possa avere l’occasione di conoscerne la bellezza e l’importanza per il proprio sviluppo psico-motorio. Questo il premio portato a casa dall’Istituto di Riva – San Lorenzo al Mare, le medie classe terza A.

Se lo sono aggiudicati vincendo il concorso fotografico, aperto alle scuole secondarie di primo grado, dedicato ai valori dello sport.