Imperia. Come di consueto l’Age Associazione Italiana Genitori nella Provincia ha effettuato controlli nelle mense. Venerdì si è recata nella mensa scolastica di via Veneto, non ha riscontrato anomalie particolari ma ha portato a verbale delle puntualizzazioni. “I bambini hanno assaggiato il minestrone e lo hanno buttato, le crocchette di pesce e le patate al forno appena assaggiate e idem quanto sopra. Abbiamo assaggiato tutto e abbiamo trovato tutto squisito e un peccato vedere poco stimolati i bambini a consumare il pasto.

Comunque bisogna solo insegnare ai bambini ad assaggiare. Noi diciamo sempre ai bambini per le regole della vita bisogna assaggiare sempre 3 cucchiai infatti un bimbo ci ha accontentati e almeno 3 cucchiai li ha mangiati. Questa mattina invece ci siamo recati al punto cottura e vi abbiamo voluto testimoniare tutto il centro con le immagini. Oggi menu di Pasqua purea cremoso pasta al pesto con fagiolini cotolette impanata cotta al forno come potete vedere e colomba pasquale. Tutto ottimo. Domani continueremo in altre sue scuole.

Presto incontreremo alcuni genitori per rispondere a tutte le domande e ricordiamo che siamo sempre a vostra disposizione”.