Premio Lions sulle prefazioni dedicate a Italo Calvino, i finalisti

Imperia. Si è conclusa la prima fase del Premio Letterario Lions, quella dedicata alla segnalazione dei libri della prima sezione dedicata agli autori ed al recepimento dei lavori provenienti dagli studenti degli istituti medi superiori.

Il premio è giunto alla sua terza edizione ed è stato dedicato a Italo Calvino, le precedenti edizioni a Beppe Fenoglio e Cesare Pavese.

Il concorso è stato ideato ed organizzato dal Lions Club Nizza Monferrato-Canelli Canelli e come si ricorderà ha una particolarità. Viene infatti riservato alle prefazioni. Una giuria seleziona una quindicina di libri pubblicati nel corso dell’ultimo anno in base alla qualità della loro prefazione o postfazione.

Questa sezione ha visto premiati nelle due precedenti eidzioni: Carlo Carena per la prefazione della riedizione di “Modi di dire – Adagiorum Collectanea” di Erasmo da Rotterdam, Tommaso Pincio per la postfazione della riedizione de ” Il grande Gatsgy” di Francis Scott Fitzgerald, Gianni Turchetta per la prefazione di “Consolo -L’opera xompleta”.

I finalisti della terza edizione sono:

Gianni Riotta per la prefazione a “Il tramonto del liberalismo occidentale” Einaudi di Edward Luce Nicola Gardini che ha curato “Ermafrodito” di Il Panormita Einaudi Ersilia Alessandrone Perona “Nella tua breve esistenza lettere 1918-1926″ di Piero e Ada Gobetti Einaudi Vito Teti per la prefazione a “Un treno nel Sud” di Corrado Alvaro Ribattino ed. Paolo Cognetti per “Il giorno delle Mesules” di Ettore Castiglioni Hoepli ed. Andre Fabiano per “Scenari per la Comedie-Italienne ” Carlo Goldoni Marsilio ed. Davide Tartaglia che ha curato ” Sulla scia dei piovaschi ” Poeti italiani tra i due millenni Archinto ed. Silvio Ramat per la prefazione di “Lettera Bruna” di Ungaretti Mondadori Giorgio Napolitano per la riedizione di “Monito all’Eutopa” di Thomas Mann

Alla seconda sezione hanno aderito ben 13 istituti scolastici

Istituto Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato professoressa Emanuela Verri; Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti professor Andrea Varaldo e professoressa Claudia Venturini; Liceo Classico Govone di Alba; Liceo Parodi di Acqui Terme professoressa Patrizia Piana; Istituto Tecnico Pallati di Canelli professor Paolo Bobbio; Istituto Tecnico Pellami di Nizza Monferrato professoressa Roberta Lanzano; Liceo Classico Cassini di Sanremo (che fu il liceo frequentato da Calvino ma anche da Sandro Pertini e da Eugenio Scalfari); Liceo Montale-Fermi di Bordighera; Istituto Alberghiero Ruffini-Aicarsi di Arma di Taggia professor Antonio Panizzi; Liceo scientifico Colombo di Sanremo; Istituto Agrario Aicardi di Sanremo professoressa Fulvia Natta; Liceo scientifico Vercelli di Asti professoresse Daniela Marcato e Giulia Saddemi; e Istituto Giobert di Asti.

In collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sanremo venerdì 20 aprile si terrà una conferenza stampa di presentazione del Premio e dei finalisti in occasione di iniziative che il Ponente Ligure dedicherà a Calvino.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 26 maggio a Canelli nella prestigiosa cornice delle Cattedrali Sotterranee di Casa Bosca Patrimonio Unesco.