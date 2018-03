Sanremo. Pranzo dedicato ai sapori della Riviera per Toto Cutugno. Il cantante toscano, a Sanremo per la semi-finale di SanremoYoung, dove sarà ospite insieme a Simon Le Bon, The Kolors e Pippo Baudo, all’ora di pranzo ha fatto tappa ai tavoli della Trattoria del Porto da Nicò in piazza Bresca.

Cutugno, habitué del ristorante della famiglia Martino, si è deliziato con asparagi bolliti e pagello alla ligure, sorseggiando una bottiglia di Pigata prodotta da una nota azienda vinicola locale.

Al termine del pranzo, l’artista, colonna portante della storia del Festival, seppur ne ha vinto uno solo, nel 1980 con la celebre “Solo noi”, non ha esitato a scattare qualche selfie insieme al titolare Raffaele.