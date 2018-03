Possibile intossicazione in scuole a Ventimiglia, consigliere Ballestra: “Approfondire questione, invece di nasconderla”

Ventimiglia. “Da mercoledì, giorno in cui sarebbe avvenuta la presunta intossicazione alimentare nelle scuole di Torri, Latte e Bevera, solo ora l’amministrazione esce allo scoperto. Prima tutto era messo a tacere: hanno dovuto aspettare che io intervenissi per poi replicare”. A dichiararlo è il consigliere di opposizione Giovanni Ballestra, che oggi ha reso note le preoccupazioni di alcuni genitori, che hanno visto i loro figli stare male al ritorno da scuola.

“Al di là dei titoli sensazionalistici, che di certo non sono tra le mie preoccupazioni, è una cosa normale, direi, pensare ad una sospetta intossicazione nella mensa scolastica”, aggiunge il consigliere, “I bambini che sono stati male sono, e lo sottolineo, numerosi. Tutti hanno mangiato in una delle mense dei tre istituti e tutti hanno accusato gli stessi sintomi. Non credo che le mamme siano andate tutte nello stesso supermercato e dallo stesso scaffale abbiano preso lo stesso alimento per far stare male a casa i loro bambini tutti nello stesso giorno”.

“Come nel caso delle scuole di Ventimiglia Alta, quando più volte avevo sottolineato i possibili problemi strutturali e tutto era stato negato finché non sono arrivati a chiudere la scuola”, conclude Ballestra, “Tra l’altro io faccio parte della commissione mensa, quindi chi dice che è stata convocata la commissione per lunedì dice il falso, perché a me non è arrivata nessuna convocazione”.