Pontedassio, ruba tre paia di scarpe: ladro bloccato dai dipendenti del negozio, arrestato dalla polizia

Imperia. Gli agenti della Polizia di Stato nella giornata di ieri hanno proceduto all’arresto di un cittadino rumeno di 42 anni, colto in flagranza nell’atto di rubare 3 paia di scarpe da un noto negozio di franchising in un centro commerciale di Pontedassio.

L’uomo aveva occultato la merce tra i propri indumenti, avendo però prima avuto l’accortezza di rimuovere le placche anti taccheggio; evidentemente il “lavoro” non è stato accurato dato che, all’uscita dal negozio, sono scattate le sirene del sistema di sicurezza, allertando quindi i dipendenti del negozio che subito hanno bloccato l’uomo all’uscita e hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti dell’Ufficio Generale Prevenzione e Soccorso Pubblico giunti sul posto hanno effettivamente ricostruito la dinamica del furto rinvenendo anche, presso gli scaffali ove le scarpe erano riposte, frammenti delle placche anti taccheggio maldestramente asportate dal ladro.

La refurtiva, del valore complessivo di oltre 350€, è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari e il rumeno è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato. A carico del soggetto vi sono numerosi precedenti di polizia, tutti inerenti a furti in supermercati e centri commerciali. L’uomo si è avvalso della complicità di un altro soggetto che però è riuscito a scappare appena l’allarme anti taccheggio è scattato, tuttavia gli agenti sono riusciti ad identificarlo grazie alla testimonianza della dipendente che ha assistito al furto e che ha riconosciuto il complice tra la foto segnaletiche mostratele, raffiguranti soggetti con a carico precedenti di polizia per simili reati; il complice quindi, connazionale del soggetto arrestato, è stato denunciato per furto in concorso.

Stamane, presso il Tribunale di Imperia, è stato convalidato l’arresto ed il processo è stato rinviato ad altra data.

Considerati i comportamenti e i precedenti del soggetto tratto in arresto, unitamente alla circostanza che lo stesso fosse privo di una fissa dimora, la Polizia di Stato ha emesso nei suo confronti un foglio di via obbligatorio, con la prescrizione di allontanarsi, e non far ritorno per 3 anni, dai comuni di Imperia, Pontedassio e Sanremo.